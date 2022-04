Due lunghi anni di attesa ma finalmente oggi Chiaramonte può tornare a festeggiare la sua Patrona, Maria Santissima di Gulfi. Una giornata tiepida ha accompagnato il simulacro che, alle 10 in punto, ha lasciato il Santuario per dirigersi verso la Chiesa Madre di Chiaramonte, dove eccezionalmente quest’anno rimarrà più dei canonici nove giorni e ritornerò al Santuario domenica 9 maggio.

La Salita della Madonna di Gulfi è il momento in cui Chiaramonte si ritrova insieme come comunità. E’ un tripudio di fede e di gioia. La Madonna sale di corsa fino all’ingresso di Chiaramonte. Poi, come da tradizione, una fermata a San Giorgio, per far riposare i portatori. Si prosegue su Corso Kennedy fino in via Gulfi. Qui, il cambio degli angeli. Il simulacro attraversa via San Paolo ed entra in piazza Duomo dove arriva, rigorosamente, alle 11. E alla fine, il “trasi e niesci”, grande espressione di fede dei portatori e di tutti.

Appuntamento a oggi pomeriggio alle 14,30 per l cuncursu.