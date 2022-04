L’attesa è durata due anni. Ma stavolta i fedeli potranno riabbracciare il simulacro di Maria Santissima della Medaglia, compatrona della città di Ragusa. Come già accaduto, infatti, per altre manifestazioni religiose, anche per questa si potrà procedere con i festeggiamenti esterni. Le celebrazioni si tengono nella Cattedrale di San Giovanni Battista di cui è parroco il sacerdote Giuseppe Burrafato. L’inizio della novena alla Madonna della Medaglia è in programma per venerdì 29 aprile. Alle 9 ci sarà la celebrazione della santa messa e alle 18,15 la preghiera del Rosario e l’inizio della Novena. Alle 19 la celebrazione della santa messa. Domenica 1 maggio, terza domenica di Pasqua, le messe sono in programma alle 9, alle 10,30 e alle 12. Alle 18,45 ci sarà la preghiera del Rosario e la Coroncina. La messa vespertina di domenica si terrà alle 19,30. Ogni giorno del mese di maggio, alle 9 ci sarà la celebrazione della santa messa, alle 18,15 la preghiera del Rosario e la coroncina alle 19 la celebrazione della messa vespertina. Il triduo di preparazione alla festa è in programma da giovedì 5 maggio mentre domenica 8 maggio è prevista la processione esterna con l’artistico simulacro della Madonna. Saranno interessate le principali vie del centro storico.