Proseguono i controlli a tappeto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa nel territorio della Compagnia Carabinieri di Vittoria che hanno organizzato – con il supporto dei colleghi dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Sicilia e della Squadra d’Intervento Operativo di Palermo, un ventaglio di servizi finalizzati al contrasto dei reati predatori nelle aree rurali della giurisdizione, in particolare, nel comune di Vittoria e di Comiso, razionalizzando le unità di militari in forza ai reparti del Comando Compagnia Carabinieri di Vittoria. Il servizio straordinario di controllo del territorio “ad alto impatto”, costituisce l’immediata e pronta risposta dell’Arma dei Carabinieri alle esigenze di sicurezza che da più parti si innalzano.

Al termine dei servizi del 24 aprile i Carabinieri hanno:

* tratto in arresto, in flagranza di reato, per atti persecutori e lesioni personali ai danni dell’ex fidanzata, un bracciante agricolo vittoriese di anni 46, che ha anche reso resistenza a pubblico ufficiale. Nella nottata, l’aggressore intercettata a bordo della sua autovettura la ex fidanzata, una badante rumena di anni 43, dalla quale non accettava che la stessa volesse interrompere la relazione sentimentale, la inseguiva e raggiunta la picchiava strappandole il telefonino ma, solo il tempestivo intervento dei militari, che la donna era riuscita a contattare poco prima, evitava un epilogo certamente più funesto per la donna e metteva in fuga l’aggressore, che dopo un rocambolesco inseguimento per le vie di Comiso sino a Vittoria veniva bloccato e arrestato dai Carabinieri. La donna è rimasta ferita al volto e alla mano destra con pochi giorni di cure. L’aggressore è stato trasferito nel proprio domicilio al regime degli arresti domiciliari. Già qualche settimana prima la donna lo aveva denunciato per analoghi fatti.

* hanno denunciato in stato di libertà:

1. per porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere, un ragazzo di Comiso di anni 20 per avergli trovato una mazza da baseball della lunghezza di 84 cm di cui non ha saputo giustificarne il possesso;

2. per omessa custodia delle armi e omessa denuncia di munizionamento un pensionato vittoriese di 69 anni a cui venivano sequestrate 18 cartucce a palla unica cal. 12 marca fiocchi e ritirati n. 1 fucile automatico cal.12; n.1 pistola cal.7,65; n.2 caricatori e n.127 cartucce cal.7,65 di varie marche; n.62 cartucce da caccia a pallini cal. 12 di varie marche;

3. per il reato di ricettazione due cittadini rumeni di anni 37 e 26, abitanti a Vittoria perché trovati in possesso di una targa di motociclo risultata rubata a Scoglitti nel 2020 ad un cittadino tunisino.

Altresì, nell’ambito del medesimo servizio, a seguito di perquisizioni personali e veicolare, hanno segnalato alla Prefettura di Ragusa in qualità di assuntore un 56 enne, panettiere abitante a Comiso, già noto ai Carabinieri che gli rinvenivano nella tasca dei pantaloni n. 3 sigarette artigianali confezionate con tabacco e con gr. 1 circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana e complessivamente sono state controllate n. 37 persone; n. 17 veicoli ed elevate n. 11 violazioni al CDS.