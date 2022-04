Nell’ambito dei solenni festeggiamenti in onore dei santi patroni di Monterosso Almo, Maria Santissima Addolorata e San Giovanni Battista, sono proseguite, in questi giorni, le celebrazioni eucaristiche presiedute da vari sacerdoti. Oggi, 30 aprile, alle 19, la celebrazione eucaristica in santuario sarà presieduta dal sacerdote Salvatore Azzara e, subito dopo, si terrà il concerto per la pace eseguito dalla corale parrocchiale “Regina Caeli” di Giarratana e dall’orchestra di fiati ArSonorum a cura dell’Amministrazione comunale. Le celebrazioni eucaristiche proseguiranno l’1 maggio con la messa che sarà presieduta da don Marco Fiore, il 2 maggio con la celebrazione eucaristica presieduta da don Giuseppe Burrafato, e giorno 3 con don Giovanni Giaquinta. Domenica 8 maggio ci sarà poi la Festa degli angeli e a mezzogiorno è in programma, ancora una volta, la solenne processione congiunta con i simulacri dei santi patroni.