Irresistibile alla vista, fragrante al tatto, sublime all’olfatto, sfrigolante all’udito, impareggiabile al gusto. Da questo weekend arriva la pizza al Bar Alba Don Bosco, in Piazza Don Bosco 7/c. La novità è che la si potrà gustare tutte le sere dal martedì alla domenica. Così, il Bar Alba Don Bosco diventa anche il posto ideale dove gustare un’ottima pizza a lunga lievitazione, cotta in forno a pietra. Rosse, bianche, classiche e rivisitate, le pizze sono tutte farcite con ingredienti di altissima qualità. A realizzarla è il maestro pizzaiolo Giuseppe Amari, classe ’72, componente della Federazione Italiana Pizzaioli. I prodotti utilizzati per la preparazione sono tutti selezionati con cura, privilegiando ingredienti a chilometro zero e di stagione. L’impasto è preparato con lievito di birra fresco e un blend di farine fra le quali di tipo 1 e di grano duro. Una particolarità che rende la base più croccante e leggera. La pizza è a lunga maturazione e lievitazione per un totale di 72 ore. Impastata la sera, è lasciata riposare fino al giorno successivo. Ciò garantisce la particolare digeribilità delle pizze sfornate. Ne consegue una pizza croccante e fragrante, che regala una sensazione di leggerezza al gusto. La pizza, infatti, si digerisce con grande facilità. I prodotti di qualità insieme ai sapienti metodi di preparazione fanno del Bar Alba Don Bosco una delle migliori pizzerie di Palermo. La fetta rimane rigida in mano, senza piegarsi su sé stessa. Poi addentandola, la conferma: in bocca un delizioso crunch.

Ogni pizza è frutto di un certosino lavoro di ricerca e lunghe prove susseguite nel corso degli anni alla ricerca dell’impasto perfetto, delizioso al palato, con una scioglievolezza sorprendente.

Molte le combinazioni di farciture. Sono proprio la semplicità e la leggerezza ad esaltare ogni ingrediente, rendendo protagonista il gusto delle materie prime impiegate nella ricetta. Proprio per questo motivo, sarà facilissimo trovare nel menù non solo le super classiche Margherita, Bianca, Marinara, ma anche i gusti più particolari ed originali. Tra le chicche: la pizza Porcini con funghi porcini, fior di latte, scamorza affumicata, speck e granella di pistacchio e l’immancabile Pistacchiosa con mortadella, fior di latte, burrata e granella di pistacchio.

Un mix di sapori tradizionali e profumi genuini che incantano il palato.