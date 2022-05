Un decesso in provincia a causa del covid nelle ultime 24 ore.

Sale quindi a 540 il numero delle persone residenti in provincia di Ragusa e risultate positive al Covid-19, decedute dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda i dati del contagio, sono sostanzialmente stabili i positivi: 3.124 (mentre ieri erano 3.125). 3.085 si trovano in isolamento domiciliare e 39 sono ricoverati negli ospedali (i dati su Rsa Covid non sono pervenuti). Per quanto riguarda il numero di tamponi ne sono stati effettuati in totale 1.147.047 test complessivi.

I dati per Comune:

Acate 25 (-1), Chiaramonte Gulfi 81 (+1), Comiso 220 (+13), Giarratana 83 (-5), Ispica 179 (+2), Modica 529 (+11), Monterosso Almo 66 (+2), Pozzallo 232 (-15), Ragusa 1.030 (-5), Santa Croce Camerina 64 (-5), Scicli 150 (+4), Vittoria 426 (=).

Dei 39 ricoverati, 24 si trovano al Giovanni Paolo II di Ragusa: 11 nel reparto di Malattie Infettive e 13 in Astanteria Covid. All’ospedale Maggiore di Modica sono ricoverati 8 pazienti: tutti in Area Indistinta. Al Guzzardi di Vittoria sono 6: tutti in Medicina Covid. Al “Cervello” di Palermo 1 paziente in Terapia Semintensiva. I guariti salgono a 85.843.