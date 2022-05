Un brutto incidente si è verificato intorno alle 12.45 all’altezza del bivio per contrada Orto Rabito, territorio di Chiaramonte Gulfi.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si è verificato uno scontro fra uno scooter, con a bordo due ragazzi che, secondo le prime informazioni raccolte sul posto sono stranieri, e lo scuolabus.

Ad avere la peggio, la ragazza che si trovava a bordo dello scooter. Ha riportato un serio trauma cranico. E’ stato chiamato l’elisoccorso dal personale del 118 intervenuto immediatamente sul posto. Sul posto gli agenti di polizia municipale per i rilievi.