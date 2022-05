Un momento straordinario per la chiesa di Maria Santissima Nunziata a Ragusa. Venerdì 13 maggio, infatti, è in programma il rito di dedicazione dell’altare e della chiesa. Alle 19,30 si terrà una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, e che sarà animata dalla comunità parrocchiale. La comunità sta vivendo questi momenti con grande intensità e con una serie di speciali iniziative religiose a cominciare da quella di lunedì scorso con la catechesi parrocchiale tenuta dal direttore dell’ufficio liturgico diocesano, il sacerdote Girolamo Alessi. Giovedì, invece, alle 18,15 ci sarà la preghiera del Rosario e la coroncina del mese di maggio mentre alle 19 si terrà la celebrazione eucaristica a cui seguirà l’esposizione del Santissimo Sacramento e l’adorazione eucaristica comunitaria. “E’ un momento di festa – sottolinea il parroco della chiesa di Maria Ss. Nunziata, il sacerdote Filippo Bella – ed ecco perché, oltre a una serie di iniziative già programmate, abbiamo deciso di condividere questo momento insieme alle altre comunità parrocchiali, sperimentando la bellezza di essere un’unica Chiesa radunata attorno allo stesso altare. Ogni sera, celebreremo l’Eucarestia insieme con altre comunità parrocchiali della nostra diocesi. Con la dedicazione dell’altare e della chiesa, stiamo concludendo un percorso iniziato con la costruzione dell’edificio di culto e con l’impegno avviato da padre Raffaele Campailla. Ora, dunque, è arrivato il momento della celebrazione solenne”. Tra le iniziative, sabato alle 16,30 ci sarà “Ragazzi in festa”, giochi, attività e catechesi per tutti i ragazzi del catechismo e dell’Acr durante le quali sarà spiegato il senso della dedicazione di una chiesa. Alle 19, la celebrazione eucaristica con i ragazzi del catechismo e dell’Acr insieme alle loro famiglie. Alle 20 concerto eseguito dal coro Mariele Ventre di Ragusa, diretto dalla maestra Giovanni Guastella.