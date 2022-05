E’ tornata, Maria Santissima di Gulfi, al suo Santuario. Doveva rientrare domenica 8 maggio, ma a causa delle avverse condizioni metereologiche si è deciso di rimandare tutto a mercoledì 11 maggio e alla fine, nonostante le nuvole all’orizzonte, la Vergine di Gulfi, accompagnata da un numero incredibile di fedeli, è ritornata a casa.

Un’esplosione di gioia e di entusiasmo ha accompagnato il simulacro: con una deroga al percorso tradizionale, la Madonna ha effettuato un viaggio diverso, proprio in segno di ringraziamento dopo due anni di pandemia. Appena effettuato il tradizionale “cuncursu” iniziato alle 17, orario in cui il simulacro ha lasciato la chiesa Madre, Maria Santissima di Gulfi ha attraversato corso Europa e Corso Kennedy, “salutando”, se così possiamo dire, tutta la città. Poi, la discesa verso il Santuario non prima di essersi femata anche presso il convento delle Carmelitane Scalze che si trova proprio vicino ai giardini comunali. Qui, le suore hanno intonato un canto.

In un pomeriggio assolato abbiamo visto un’immagine inedita della Madonna di Gulfi che è arrivata intorno alle 20.15 al Santuario, quasi all’imbrunire. Padre Graziano Martorana, rettore del Santuario, prima dell’entrata definitiva in chiesa ha più volte gridato “W Maria” invocando il nome della Vergine per tutti i suoi devoti fedeli.

L’edizione 2022 si è contraddistinta per la particolarità delle cerimonie, volute così proprio perchè per due anni la Madonna non è stata trasportata nella cittadina montana per via delle norme anti covid. Ma adesso, quel periodo sembra lontano e Chiaramonte, ancora una volta, ha dimostrato tutta la sua fede e devozione. Una fede che rinnoverà l’anno prossimo.