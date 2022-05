Dal 14 al 22 maggio in provincia di Ragusa si celebra la settima edizione della Festa della Salute, organizzata dal dipartimento di prevenzione-medicina dello sport e dalla rete di associazioni Petali del cuore, in collaborazione con l’Asp di Ragusa e moltissimi partner privati.

Si parte il 14 maggio a Santa Croce: presso la biblioteca comunale G.Verga dalle 9 alle 13, si terrà un

“Incontro con le malattie reumatologiche” e “Screening consultivo reumatologico” a cura della Associazione ASIMAR

Relazione a cura del dott. Mario Bentivegna

Sempre il 14 maggio in piazza Concordia a Punta Secca dalle 10 alle 17

“Percorso Check-Up gratuito per tutti i cittadini”

Controllo pressione arteriosa dott. Mario D’Asta | Otoscopia esame audiometrico | Controllo piede sportivo dott.ssa Chiara Iacono | Elettrocardiogramma dott. Mario D’Asta | Screening consultivo reumatologico | Life coaching Salvatore Biazzo | Rifl. plantare-shiatsu-thailandese Chiara Clemente | Controllo tricologico dott.ssa Martina Bornò | Elisir benessere Nunziatina Lauretta

A Ragusa: il 20-21 maggio alla palestra Istituto Cesare battisti:

“Percorso Check-Up gratuito per tutti i cittadini”

Controllo pressione arteriosa dott. Mario D’Asta | Controllo della glicemia AIAD | Ecografia muscolo-scheletrica dott. Gaetano Iachelli | Ecodoppler dott.Antonio Garignano | Otoscopia esame audiometrico | Controllo del piede sportivo | Elettrocardiogramma dott. Mario D’Asta | Stress ossidativo a cura del dott. Campanella Davide e d.ssa Schembari Anna | Screening consultivo reumatologico | Life coaching Salvatore Biazzo | Rifl. plantare-shiatsu-thailandese Chiara Clemente | Esame tricologico Dottssa Martina Bornò | Sportello informativo malattie infettive dott.ssa Famà Anna Giuseppa Dirigente medico I livello Reparto malattie infettive Ragusa ospedale “Giovanni Paolo II”| Elisir benessere Nunziatina Lauretta | Prevenzione con la medicina ayurvedica dott.ssa Irene Iacono – Terapista dott.ssa Silvana Sottile – Relatrice Dott.ssa Michaela Chiacchiari

Dal 16 al 21 maggio a Ragusa sono previste attività sportive:

Dal 16 al 21: Campo Enal Torneo di calcetto ragazzi, dalle 15.00 – 19.00

17 maggio: Centro Sportivo Basaki Torneo di Padel a cura di Globo Padel

18/19/20 Campo Enal, Torneo di calcetto aziendale dalle 15.00 – 19.00

21/22 Palestra Palaminardi, Torneo di basket” il 21 maggio 15.00 – 19.00, il 22 maggio 09.00 – 12.00

16 maggio: Sala Ideal, 18,30: “L’uomo e il tempo. Meccanismi e cause del decadimento senile indotto dall’avanzare degli anni” a cura della dott.ssa Anna Schembari – Relazione dott. Salvatore Burrafato

Il 18 Sala Ideal, ore 18,30: “Prevenzione e cura nella medicina “Ayurvedica”” a cura della dott.ssa Irene Iacono – Terapista dott.ssa Silvana Sottile Relatrice Dott.ssa Michaela Chiacchiari.

20 maggio: ore 09.00, Istituto “Cesare Battisti”: “PBLSD” a cura del dott. Giovanni Noto, Dott.ssa Daniela Bocchieri.

Ore 10.00 Piazza Libertà”Educazione Stradale”

a cura della dott.ssa Daniela Bocchieri UOEPSA – Associazione Familiari Vittime della Strada – Circolo Didattico “Paolo Vetri”.

A Ragusa 11,15 – 12.00 in Piazza Libertà

“Esibizione della Disciplina della “Capoeira” a cura del maestro Gianluigi Lazzarotti

Sala Ideal ore 15.30 – 16.30: ”La tutela della salute nei primi 1000 giorni di vita: dal concepimento alla prima infanzia”, Introduzione e moderazione: Dott. Vincenzo Salvo (Responsabile U.O. Neonatologia GPII) e Dott. Giuseppe Scibilia (Responsabile U.O. Ginecologia GP II). “Quale prevenzione in gravidanza”

a cura dott.ssa Concetta Puccia (Dirigente medico Ginecologia ospedale “Giovanni Paolo II”). “Mamme libere dal fumo”a cura dott.ssa Rosa Arena (psicologa centro antifumo LILT) – dott.ssa Carmela Lauria (biologa LILT)

Sala Ideal, ore 16.30 – 17.30: “Le prime settimane di vita: problematiche e prevenzione”.

a cura Dott.ssa Simona Massari (Dirigente medico Neonatologia ospedale “Giovanni Paolo II”)

“Promozione e sostegno dell’allattamento”a cura Dott.ssa Oriana Iacono (Dirigente medico Neonatologia ospedale “Giovanni Paolo II”, referente team aziendale allattamento) e I° Consultorio Ragusa

“La peer education e l’esperienza del baby pit stop” a cura Dott.ssa Daniela Bocchieri (Responsabile U.O.Educazione alla salute, membro del team aziendale allattamento), Liceo artistico” G. Ferraris” Ragusa

“Testimonianza delle mamme alla pari”a cura Antonia Cartia e Mariaconcetta Arezzo.

Sala Ideal, ore 17.30 – 18.30

“Ruolo dell’associazione di volontariato nel supporto alle famiglie”. a cura Massimo Cilia (Presidente dell’associazione Nati per Crescere), Dott.ssa Denise Gulino (psicologa Nati per Crescere)

“La lettura condivisa in famiglia a partire dal primo anno di vita del bambino”.

a cura dott.ssa Carlotta Ragusa (referente Nati per Leggere per i pediatri della provincia di Ragusa)

Sala Ideal, ore 17.30 – 18.30

“Le applicazioni dell’idrogeno molecolare per tutti” a cura della dott.ssa Anna Schembari, Relazione dott. Davide Campanella

Sala Ideal, ore 20,15 “Bagno di suoni. Suoni in movimento” a cura di Graziano Piccione.

21 maggio, Sala AVIS “Saro Di Grandi”

Ore, 08.30- 19.00: “Salute e benessere con le professioni sanitarie”

Sala Ideal, 09.00 – 11.00: “Incontro con le malattie reumatologiche” e “screening consultivo reumatologico”

a cura del dott. Mario Bentivegna

Piazza Libertà ore 09.30 “Escursione Sahara club 4×4 e Ass. Così come Sei”

Piazza Libertà ore 09.30

“Prevenzione e cura della dipendenze da Gioco d’azzardo patologico” a cura Unità di Strada UOC Dipendenze Patologiche.

Ore 10.00 – 12.00 in Piazza Libertà: “Lezioni di Zumba”, a cura del Centro sportivo Basaki

Ore 10.00 – 18.00, Piazza Libertà: “Stand informativo” a cura delle singole Associazioni

11.00 – 18.00 in Piazza Libertà: “Degustazione di prodotti sani per corretti stili di vita”

a cura di alcune Aziende locali.

Ore 15.30 – 16.15, Piazza Libertà. “Esibizione della Disciplina della”Capoeira” a cura del Maestro Gianluigi Lazzarotti del Centro sportivo Basaki

Ore 16.30 – 18.30 in Piazza Libertà “Esibizione di Judo” a cura del Maestro Salvatore Baglieri del Centro sportivo Basaki