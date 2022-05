Nessun decesso in provincia di Ragusa nelle ultime 24 ore a causa del covid.

Resta quindi fermo a 549 il numero delle persone residenti in provincia di Ragusa e risultate positive al Covid-19, decedute dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i dati del contagio, si registra un altro calo dei positivi che scendono così a 2.498 (mentre ieri erano 2.588): di cui 2.450 si trovano in isolamento domiciliare, 35 sono ricoverati negli ospedali e 13 in Rsa Covid.

Per quanto riguarda il numero di tamponi effettuati ne sono stati effettuati in totale 1.165.778.

I dati per Comune:

Acate 22 (-2),

Chiaramonte Gulfi 90 (-5),

Comiso 190 (-17),

Giarratana 44 (-3),

Ispica 142 (-8),

Modica 488 (+11),

Monterosso Almo 38 (-4),

Pozzallo 184 (-5),

Ragusa 719 (-46),

Santa Croce Camerina 72 (-2),

Scicli 118 (-1),

Vittoria 343 (-19).

Dei 35 ricoverati, 20 si trovano al Giovanni Paolo II di Ragusa: 13 nel reparto di Malattie Infettive e 7 in Astanteria Covid. All’ospedale Maggiore di Modica sono ricoverati 8 pazienti: 1 in Pediatria, 2 in Area Grigia, 3 in Utic e 2 in Area Indistinta. Al Guzzardi di Vittoria sono 6: 1 in Pediatria e 5 in Medicina Covid. Infine all’ospedale “Cervello” di Palermo 1 ricoverato della provincia di Ragusa in “Terapia Semintensiva”. I guariti salgono a 89.118.