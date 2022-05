Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, coinvolge il 25 maggio le reumatologie degli ospedali con i Bollini Rosa per offrire una giornata di servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti dedicati al mal di schiena, un’esperienza comune e per questo spesso banalizzata e sottovalutata. Nella maggior parte dei casi il mal di schiena è riconducibile a cause di natura meccanica, ma può essere anche espressione di una malattia infiammatoria cronica delle articolazioni.

L’ASP di Ragusa partecipa all’iniziatica con i servizi offerti nella giornata dell’(H)-Open Day Reumatologia che saranno gratuiti e includeranno visite e consulenze con gli specialisti del Centro di riferimento integrato ospedale/territorio di Reumatologia, ospedale “Busacca” – responsabile dott. Mario Bentivegna. Il sito è consultabile a partire dal 12 maggio 2022 sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

«Il focus di questa iniziativa alla sua seconda edizione è il mal di schiena proprio perché è un sintomo estremamente diffuso ma spesso sottovalutato”, commenta Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda. «Il perdurare di questa condizione può infatti essere espressione di uno stato infiammatorio cronico che necessita di una tempestiva valutazione da parte di uno specialista Reumatologo e di un adeguato trattamento. La diagnosi precoce è cruciale per impedire l’instaurarsi di gravi danni articolari ad alto impatto invalidante».

I Bollini Rosa sono il riconoscimento agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile ma anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere.

Per maggiori informazioni e per scaricare la pubblicazione “Il mal di schiena non ti dà tregua” https://www.asp.rg.it/news/ 2466-h-open-day-reumatologia- 25-maggio-2022.html