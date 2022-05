Il 21 maggio presso l’Auditorium dell’AVIS Provinciale di Ragusa , in occasione della “Festa della salute” si è svolto l’evento formativo “Salute e Benessere con le professioni Sanitarie”, organizzato dall’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della provincia di Ragusa, alla presenza della Dott.ssa Teresa Calandra, presidente della Federazione Nazionale e presenziato dal Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Arch. Dr Angelo Aliquò e dal Sindaco della Città di Ragusa Avv. Dr Giuseppe Cassi e con il Dr Vito Perremuto Direttore del dipartimento di prevenzione dell’ASP di Ragusa.

Grande soddisfazione del presidente dell’Ordine provinciale Dr Roberto Caruso Olivo, il quale ha voluto sottolineare l’aspetto informativo e formativo dell’evento stesso, attraverso il quale, ognuna delle 19 professioni Sanitarie appartenenti all’Ordine, riesce a garantire “Salute e Benessere” al cittadino, evidenziando che “l’inter professionalità e la multi professionalità in sanità è strategica e rappresenta un aspetto indispensabile su cui bisogna investire per garantire una migliore prestazione sanitaria al cittadino e l’evento di oggi è un investimento in questa direzione”.

La presidente nazionale, Dott.ssa Teresa Calandra è intervenuta sottolineando che uno dei pilastri fondamentali per garantire la salute del cittadino è la prevenzione, aggiungendo la necessità di puntare sul territorio, portando la sanità nelle case dei cittadini, con tutte le professioni sanitarie che potranno garantire tale contributo, assicurando l’adeguata risposta al bisogno di salute della comunità.

Infine il Direttore Generale dell’ASP di Ragusa Dr Angelo Aliquò ha ribadito che si tratta di tanti professionisti sanitari seri e preparati che popolano il nostro sistema sanitario e che portano avanti le istanze della gente in termini di salute, specificando che per dare una risposta completa ai bisogni di salute della collettività, gli stessi devono fare squadra e questi eventi contribuiscono al raggiungimento di questo obbiettivo.