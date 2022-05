Una donna albanese è stata accoltellata oggi a Vittoria, mentre si trovava in casa, fra via Adua e via Tenente Alessandrello.

La donna è stata trovata dai soccorritori quasi dissanguata. Inutile la corsa verso l’ospedale Guzzardi di Vittoria. La vittima sarebbe stata accoltellata davanti al figlio.

Sul terribile episodio indagano i carabinieri e la scientifica.