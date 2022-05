Un altro degli appuntamenti interessanti promossi in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di San Giorgio martire, glorioso patrono di Ragusa, è di certo la terza edizione della sfilata bandistica “Ibla in musica”. Sabato, alle 17,30, al Giardino ibleo, ci sarà l’esibizione delle seguenti realtà musicali: corpo bandistico “San Giorgio” Città di Ragusa; banda musicale “Placido Mandanici” Città di Barcellona Pozzo di Gotto; associazione musicale “Andrea Loggia” Città di Palma di Montechiaro; associazione musicale Licodia sinfonica “Paolo Costa” Città di Licodia Eubea; banda musicale “Belluardo-Risadelli” Città di Modica. Alle 22, in piazza Duomo, è in programma, poi, il concerto dei corpi bandistici sulla scalinata della chiesa Madre, un momento molto suggestivo che non mancherà di attirare l’attenzione di tutti gli appassionati, dei turisti e dei semplici curiosi. Per quanto riguarda gli appuntamenti liturgici, intanto, oggi alle 20,30, nella chiesa di San Francesco all’Immacolata, si terrà un incontro di preghiera carismatica. Domani, invece, alle 18,30 ci sarà la recita del Rosario e alle 19 la santa messa. Subito dopo, alle 19,30, la liturgia penitenziale con confessioni individuali.