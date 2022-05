Primo evento formativo del Centro di Diabetologica Pediatrica dell’ASP di Ragusa, sabato 28 maggio 2022, a partire dalle ore 9:30 nella sede delle Associazioni di volontariato – ex ospedale Civile di Ragusa.

La giornata di formazione è rivolta alle famiglie con bambini affetti da diabete di tipo 1 all’esordio. Scopo dell’incontro è quello di implementare le capacità di autogestione della malattia.

Il Centro di Diabetologia Pediatrica ha aperto i battenti lo scorso febbraio e in quella occasione sono stati presentati i servizi che l’ambulatorio mette a disposizione per assistere la fascia di età 0-18 anni.

La scelta del luogo – sede delle Associazioni di Volontariato – non è stata casuale bensì voluta perché mette in risalto la sinergia tra le istituzioni, in primis l’ASP, il patrocinio del comune di Ragusa, e il Volontariato. Infatti, l’evento è stato condiviso dall’AIAD di Ragusa – associazione che da quasi trent’anni si occupa della patologia – dal Comitato Consultivo Aziendale dell’ASP, organismo composto da associazioni.

Il programma:

Ore 09:30

Concetta Latina:

Cibo, bilancia e calcolatrice…

Ore 10.00

Donatella Lo Presti:

Insulina, pasti e attività motoria:

la difficoltà di far quadrare i conti

Ore 10:30

Angelica Zingale:

Sensori glicemici: un modo diverso

di interpretare la glicemia

Ore 11.00

Giuseppe Muzzetta:

La corretta scelta dell’ago, i rischi associati all’errore e le nuove tecnologie.