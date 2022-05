Il Vela day-Kinder joy of moving al Circolo velico Kaucana giovedì 2 e domenica 5 giugno. Gli istruttori Fiv, gli atleti delle squadre agonistiche e tutti i soci appassionati di questa splendida disciplina aspettano chi vuole sperimentare un’uscita a vela in occasione della due giorni di promozione. La prova è libera e gratuita a partire dai 6 anni. Nelle due giornate, sarà possibile recarsi nella sede di Caucana, frazione di Santa Croce Camerina, corso Oceano Indiano, secondo i seguenti orari: la mattina dalle 10 alle 13,30 e il pomeriggio dalle 15 alle 17,30. “L’evento – dicono dal Cvk – è organizzato dalla Fiv per promuovere la cultura del mare e lo sport della vela. Noi attendiamo tutti gli interessati al circolo per permettere a ciascuno di loro di scoprire il mondo della vela e poi, perché no, valutare se avviare un percorso assieme a noi. Basta davvero poco per conoscere le varie attività del nostro circolo. Anche gli adulti potranno fare un’esperienza di vela in equipaggio sulla barca scuola 555Fiv o a bordo delle imbarcazioni messe a disposizione dai soci. Per i più piccoli sarà possibile effettuare una prova a bordo degli optimist, barche appositamente studiate per i bambini. Inoltre, è opportuno precisare che il circolo metterà a disposizione dei partecipanti tutta l’attrezzatura di sicurezza necessaria. Sono previsti gadget in regalo per ciascun partecipante. Quindi, è una occasione da non perdere. Vi aspettiamo”.