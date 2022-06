Sono già entrate nel vivo, dopo la Sciuta di domenica scorsa, le iniziative contenute nel calendario dei festeggiamenti di Maria Santissima delle Grazie, a Chiaramonte. Fedeli e devoti, dopo che il simulacro marmoreo della Vergine è stato condotto al Duomo, stanno vivendo queste giornate con estrema intensità spirituale. Oggi, intanto, dopo la celebrazione eucaristica delle 9, alle 11 ci sarà la santa messa presieduta da don Francesco Vicino mentre alle 18,30 è in programma il Rosario meditato e la coroncina. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica e alle 22,30 l’iniziativa “Con Maria”, Rosario allo Spirito santo. Si prosegue domani con la celebrazione eucaristica delle 11 che sarà presieduta da don Marco Diara mentre alle 18,30 ci sarà il Rosario meditato e coroncina. Alle 19,30 celebrazione eucaristica e alle 22,30 l’iniziativa “Con Maria”. Sabato 4 giugno, alle 16 si terrà la Giornata del volontariato organizzata dal Gruppo Alfa con la partecipazione di tutti i ragazzi delle parrocchie e altri gruppi di Protezione civile della provincia. Alle 18,30 ci sarà il Rosario meditato e la coroncina e alle 19,30 la celebrazione eucaristica. Alle 22,30, si ripete l’iniziativa “Con Maria”. Domenica 5 giugno, solennità di Pentecoste, alle 9 ci sarà la santa messa mentre quella delle 11 sarà presieduta da don Giovanni Filesi. Alle 17 è organizzata la passeggiata in bicicletta per le vie della città organizzata dal comitato dei festeggiamenti in collaborazione con l’Asd Bike & Co. Ragusa mentre alle 18,30 è in programma la recita del Rosario meditato e la coroncina, alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Salvatore Vaccaro, e alle 22,30 si ripete l’iniziativa “Con Maria”, Rosario allo Spirito santo.