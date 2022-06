Un giardino verde nel cuore di Scoglitti. Il luogo perfetto per incontrarsi, per una colazione un aperitivo speciale o semplicemente per salutarsi.

La Caffetteria Iacono, storico locale presente a Vittoria fin dagli anni Sessanta, apre anche a Scoglitti. Un lounge bar in piazza Sorelle Arduino, a due passi dal porto, ideale per colazioni, brunch, aperitivi ed eventi in riva al mare. L’inaugurazione si terrà domenica 5 giugno alle ore 21.

I titolari, Francesco e Giuseppe Iacono, hanno curato i minimi dettagli degli allestimenti, affidati al designer Marco Schilirò. Lo spazio interno è all’insegna del minimalismo e dell’eleganza. All’esterno del locale, un gioco di incroci darà vita alle insegne e la scritta “per amore” campeggerà in alto. “ Un tributo all’amore – spiega Marco Schilirò – che si esprime con un bacio o con un semplice abbraccio. Ma anche amore che lega passione a progetti, lavoro a dedizione, che trovano qui concreta attuazione: espressione di sensibilità e capacità creativa diretta alla promozione del territorio”.

Accanto al bar è stato arredato uno spazio verde outdoor: Vico II Venezia diventerà “Il Giardino di Caffetteria Iacono”. Piante, fiori e un ricco gioco di luci, con tavoli e sedie colorate, permetteranno di gustare una sana colazione, con prodotti artigianali, con lo sguardo sul mare e sul caratteristico porto. Negli spazi all’aperto si organizzeranno anche aperitivi al tramonto, allietati dalla brezza o serate con dj e con musica dal vivo. È il luogo in cui trascorrere dei momenti di serenità, in una location indimenticabile, quale Scoglitti sa offrire.

“Un caffè al volo, una ricca colazione, o un aperitivo, all’interno o all’esterno del locale è ciò che vogliamo offrire a quanti verranno a trovarci – spiega Francesco – la nostra pasticceria è artigianale, con prodotti freschi locali”.

Francesco e Giuseppe Iacono proporranno a Scoglitti il loro must, la granita, specialità siciliana famosissima, realizzata esclusivamente con frutta fresca di Sicilia: i limoni siciliani, il pistacchio di Raffadali, che di recente ha ottenuto il riconoscimento Igp, la mandorla di Avola e i gelsi dell’Etna.

La granita della Caffetteria Iacono è stata lanciata lo scorso anno, realizzando un binomio con l’artigianato di qualità di Peppino Lopez che ha creato la collezione esclusiva “Scarabeo”: piatti granita originali, completi di cucchiaino, nel solco della migliore cultura della ceramica artigianale siciliana.

«Abbiamo scelto di portare le granite siciliane a Scoglitti – spiega Francesco Iacono – per offrire ai turisti il meglio della nostra tradizione dolciaria. Prendere una granita non è solo un incontro con il sapore, ma vuole essere un’esperienza che arriva al cuore della nostra storia e della nostra cultura. La Sicilia, terra baciata dal sole, può offrire il suo mare, la straordinaria accoglienza, ma anche la ricchezza dei suoi sapori”.

Francesco spiega le ragioni della loro scelta: «Non è facile, in questo periodo, investire in una nuova attività – continua – conosciamo i rischi e le sfide. Ma abbiamo deciso di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Siamo convinti di poter fare la nostra parte, insieme agli altri imprenditori e agli abitanti della frazione».

«Scoglitti ha bisogno di un rilancio – aggiunge Giuseppe – la vorremmo sempre più bella e accogliente. I turisti potranno conservare di essa un bel ricordo, grazie al suo mare e alle sue spiagge, a tutto ciò che essa può offrire».