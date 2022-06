Torna uno degli appuntamenti più attesi, un momento di convivialità e socialità per una delle zone della città che necessità sempre più di un risveglio da questo punto di vista. La prima edizione era andata alla grande. Subito ci si accorse che l’intuizione avuta dal parroco, il sacerdote Marco Diara, era stata vincente. Poi, però, a causa della pandemia, fu necessario interrompere tutto. E, ora, si ritorna, con rinnovata lena, a proporre un progetto che non mancherà di entusiasmare i cittadini e gli operatori economici della zona. Stiamo parlando di “Platani in festa” che la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù ha promosso a Ragusa per sabato 18 giugno. Ovviamente, la location scelta non può essere che quella di viale dei Platani, una delle strade più signorili della città, con la presenza di numerose attività, che, per l’occasione, cercheranno di animare al meglio questo appuntamento che prenderà il via a partire dalle 20,30. “Il format – spiega il parroco – è sempre lo stesso. Memori della prima esperienza, anche se ormai un poco lontana nel tempo (era il giugno del 2019), cercheremo di apportare delle migliorie. Quindi, avremo, come nella più adeguata tradizione di eventi di questo tipo, la presenza degli artisti di strada, di musica dal vivo e, ancora un’esibizione di ballo e un’estemporanea d’arte. Insomma, ci sarà la possibilità di trascorrere una serata in allegria. E, naturalmente, non trascureremo neppure l’aspetto gastronomico visto che ci sarà la possibilità di degustare cavati di casa con sugo di maiale e cannoli siciliani”. Ma perché una parrocchia si dà da fare a organizzare un evento simile? “Intanto – continua il parroco – ringraziamo il Comune di Ragusa per il sostegno fornitoci. La parrocchia si propone con molta semplicità il compito di aggregare, di fare stare bene le persone, attraverso iniziative che possano essere sane e di ampio respiro. Platani in festa nasce proprio con questo spirito, oltre che con quello di rivitalizzare le vie del quartiere. Non vogliamo sostituirci a chicchessia ma, anzi, cerchiamo di rafforzare i messaggi della pastorale sociale attraverso modalità di aggregazione che sono da vedere nella maniera più consona, come esperienze positive e in grado di porre in risalto le peculiarità della nostra zona”.