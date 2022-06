Ancora in calo i positivi in provincia di Ragusa ma si registra un altro decesso. In totale i positivi sono 1592 di cui 1562 si trovano in isolamento domiciliare, 30 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria e Palermo. I morti in totale in provincia dall’inizio della pandemia sono 558.

I guariti salgono a 92.934. Per quanto riguarda il numero dei tamponi ne sono stati effettuati in totale 1.185.539.

I dati per Comune:

45 Acate

38 Chiaramonte Gulfi

111 Comiso

21 Giarratana

90 Ispica

359 Modica

1 Monterosso

143 Pozzallo

464 Ragusa

35 Santa Croce Camerina

75 Scicli

180 Vittoria

I ricoverati:

Ospedale Ragusa: 11 nel reparto di Malattie Infettive e 8 in astanteria

Ospedale Vittoria: 10

Ospedale Palermo: 1