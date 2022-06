L’Azienda Sanitaria di Ragusa risponde al bisogno di cure delle persone affette da patologie odontostomatologiche con disabilità fisica, psico-fisica o psichiatrica non collaboranti alle cure stipulando una convenzione con l’UOC Odontoiatria Speciale Riabilitativa – ASP Catania.

L’attività consisterà, in prima istanza, in uno screening diagnostico odontoiatrico con valutazione pre-operatoria del paziente per eventuale successivo intervento riabilitativo oro-buccale che si effettuerà in un’apposita sala operatoria del presidio ospedaliero “Maria Paternò Arezzo”. Gli appuntamenti avranno una scadenza mensile.

L’ASP di Catania, per l’espletamento delle prestazioni, metterà a disposizione l’attrezzatura specialistica necessaria e tutti i materiali di consumo prettamente odontoiatrici – materiale per otturazione dentaria. L’equipe che effettuerà gli interventi sarà composta da un’equipe di Catania guidata dal prof. Giuseppe Spampinato – direttore U.O.C. Odontoiatria Speciale Riabilitativa nel Paziente Disabile. Inoltre, l’ASP di Ragusa ha individuato n. 4 posto letto in regime day surgery. Tutto si svolgerà nell’ UOC di ORL dell’ospedale, sede della attività contemplata nella convenzione, assicurando la presenza, durante gli accessi di: un CPS Infermiere esperto di sala operatoria e di un operatore socio sanitario per la mobilità dei pazienti nonché la necessaria dotazione di presidi quali: kit per la laringoscopia diretta, tubi endotracheali di varie misure, presidi per infusione endovenosa e quant’altro necessario per il carrello di anestesia e i farmaci di interesse compresi gli antibiotici.

Lo screening preliminare dei pazienti sarà eseguito nella sede individuata dall’Azienda, proprio per arrecare il minore disagio possibile in termini di afflusso e di attesa, avvalendosi della collaborazione delle Associazioni o Comunità che si renderanno disponibili.

Sarà compito dell’UOC di Odontoiatria Speciale Riabilitativa – Asp Catania – consegnare all’ASP di Ragusa le relative richieste su apposita ricetta regionale di visita odontoiatrica nonché a farsi carico delle relative prenotazioni di visite.

La Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero, sede dell’attività chirurgica, fornirà la documentazione necessaria al fine di concludere nelle stesse giornate dell’accesso le pratiche relative al ricovero in day surgery.

La convezione avrà la durata di un anno.

Per informazioni e prenotazioni:

Mail: [email protected], comunicando nome, cognome e cellulare di chi effettua la prenotazione;

Accettazione: 095-7677429 dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12:30, oppure: 095-430812/334 8525192, call center dedicato S.P.E.M.E., dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00.

https://www.asp.rg.it/news/2512-cure-odontoiatriche-per-pazienti-disabili-non-collaboranti.html