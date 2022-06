Si chiudono oggi le celebrazioni in onore di Maria Santissima delle Grazie, a Chiaramonte Gulfi. Dopo le sante messe delle 9, delle 11 e delle 17, ci sarà, alle 18, il tradizionale “cuncursu” e, poi, la salita del simulacro della Madonna delle Grazie dal duomo, dove era stato portato dopo la discesa di domenica 29 maggio, sino alla chiesetta posta al confine dell’area delimitata dalla Forestale. Sono stati giorni molto intensi, come quello di ieri in cui è stata celebrata la festa liturgica di Maria Santissima delle Grazie. Di mattina, si è tenuta la santa messa presieduta da don Filippo Bella, in serata la celebrazione eucaristica e i Vespri solenni a cui ha fatto seguito la benedizione eucaristica e il canto del Te deum.