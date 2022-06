A una settimana dall’evento, fervono i preparativi per la seconda edizione di Platani in festa. Promossa dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa, si prefigge l’intento di rivitalizzare una delle vie di comunicazioni più interessanti della città, quello stesso viale dei Platani che, fino a qualche anno fa, era un dinamico punto di riferimento per la presenza di numerose attività commerciali e che, adesso, complice anche la crisi, si sono ridotte di numero. La parrocchia si è intestata la missione di fare trascorrere una serata in allegria e spensieratezza a tutti i residenti. E non solo. L’appuntamento di sabato 18 giugno prenderà il via alle 20,30 e vedrà alternarsi, lungo tutto il viale, artisti di strada e dj set. Ma ci saranno pure esibizioni di ballo, musica dal vivo e perfino una estemporanea d’arte. Non mancheranno gli stands a sfondo gastronomico per consentire degustazioni di prodotti tipici a tutti i partecipanti. Tra l’altro, l’evento si inserisce nei festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù che prenderanno il via mercoledì 15 giugno e si concluderanno venerdì 24 giugno con la processione eucaristica. Il parroco, il sacerdote Marco Diara, si sta adoperando per coinvolgere un adeguato numero di parrocchiani per la migliore riuscita di tutte le iniziative che presuppongono uno sforzo organizzativo non da poco. Ma anche questo è il segreto per la migliore riuscita di tutti i progetti, fare in modo, cioè, che si formi una squadra che con passione e competenza possa puntare a organizzare eventi impegnativi come Platani in festa.