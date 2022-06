La Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, organizza nella propria sede di Ragusa – via Australia sn – dal 18 al 20 giugno 2022 – un incontro di formazione “Costruire la fiducia attraverso il dialogo nelle comunità locali”

«Un gruppo di 20 giovani dai 18 ai 26 anni -spiega Dag Pontvik direttore dell’Agenzia Avventista per lo Sviluppo e il Soccorso – ADRA Italia Onlus – composto da ragazzi approdati nel nostro territorio da diversi paesi e da ragazzi del luogo, trascorrerà insieme tre giorni condividendo attività e riflessioni sul tema della fiducia. L’obiettivo principale è quello fornire ai giovani partecipanti competenze sui temi trattati anche attraverso riflessioni che permettano di rafforzare un’integrazione inclusiva mediante il dialogo e il coinvolgimento degli organismi competenti e delle istituzioni locali».

L’iniziativa con il patrocinio del comune di Ragusa è sostenuta dal “Network for Dialogue” e coordinata da Formation et Sensibilisation de Luxembourg e ADRA Italia Onlus, in collaborazione con associazioni del territorio: “Fondazione Proxima e Vivere la Vita.

La cittadinanza ragusana è invitata a partecipare all’ incontro di chiusura lunedì 20 ore 18:00 in via nella sede della chiesa Avventista di Ragusa. Sono previsti i saluti istituzionali.