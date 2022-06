Stanno proseguendo le celebrazioni in onore di San Giovanni Battista, protettore di Chiaramonte Gulfi. E’ un momento sempre molto atteso dalla comunità locale dei fedeli che, infatti, partecipa alle celebrazioni con grande trasporto. Oggi, tra l’altro, ci sarà, alle 18, una iniziativa collaterale con il raduno delle vespe e delle moto d’epoca in piazza San Giovanni organizzato dall’Asd Cinquecentisti chiaramontani.

Alle 19 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal sacerdote Giovanni Piccione e animata dalla parrocchia Immacolata Concezione di Roccazzo. Domani, invece, si celebra la solennità del Corpus domini e a partire proprio da domenica 19 giugno sarà possibile ammirare l’allestimento artistico della scalinata di via San Giovanni. Alle 17,30 si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Salvatore Azzara. Alle 19, in chiesa Madre, ci sarà la solenne santa messa al termine della quale è in programma la processione del Corpus domini per le vie della città. Lunedì 20 giugno, invece, cade la solennità di Maria Santissima della Misericordia, patrona della confraternita, e si celebra la giornata dei benefattori della Chiesa.

Alle 19 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete Salvatore Vaccaro e animata dalla confraternita. Quindi, il canto del Salve Regina e affidamento alla Madre della Misericordia. Alle 21,30 è in programma, poi, la presentazione del restauro della tela della Natività di Gesù, opera di Vito D’Anna. Predisposto, inoltre, il nuovo drappo realizzato in occasione della festa del protettore. Chi lo desidera può prenotarlo attraverso la pagina Facebook “San Giovanni Battista protettore di Chiaramonte Gulfi” o contattando i membri del comitato.