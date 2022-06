Stanno per entrare nel vivo i festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù nell’omonima parrocchia di Ragusa. Procede il rito della preghiera del Rosario e della novena al Sacro Cuore che, nella giornata di ieri, è stato animato dal gruppo della corale. Sempre eri, poi, la celebrazione eucaristica presieduta da don Giuseppe Raimondi, parroco della parrocchia San Pietro apostolo di Ragusa, si è tenuta nella chiesa ragusana dedicata al santo apostolo, con il parroco del Sacro Cuore, il sacerdote Marco Diara, che ha guidato la presenza di un gruppo di fedeli. Oggi, dopo la santa messa mattutina, ci sarà alle 18,15 la preghiera del Rosario e la novena al Sacro Cuore animata dal gruppo della Caritas mentre alle 19 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Paolo La Terra, con la partecipazione di tutti gli studenti che si preparano a fare gli esami di maturità. Domani, mercoledì 22 giugno, dopo la santa messa delle 7,25, alle 18,15 la preghiera del Rosario e la novena animata dal gruppo Cursillos. Alle 19, la celebrazione eucaristica presieduta da don Franco Forti, parroco della parrocchia San Giuseppe in Comiso e animata dal gruppo missionario. Alle 20, un appuntamento speciale. Sarà presentato il progetto di ristrutturazione della Chiesa e dei locali pastorali. “I festeggiamenti – sottolinea il parroco, il sacerdote Marco Diara – stanno per entrare nel vivo. E, come ogni anno, auspichiamo la partecipazione di tutti quei fedeli che vogliono condividere questo momento di festa e allo stesso tempo di preghiera sotto il segno del Sacro Cuore di Gesù”.