Mercoledì 22 giugno 2022, a partire dalle ore 8:30 – sala Avis “Saro Di Grandi” – Ragusa, si terrà il convegno: “Salute Mentale e Invecchiamento Sano e Attivo”. Realizzato con il contributo dal Pro.Mis, Programma Mattone Internazionale Salute, ha come obiettivo quello di affrontare le tematiche relative al benessere mentale degli operatori sanitari e dei pazienti, all’invecchiamento sano e attivo e all’euro-progettazione.

Durante i lavori sarà presentato il progetto Erasmus “PASTEL” – Pets and Smiles to Enjoy Life -, di cui è promotore l’ASP di Ragusa. Finanziato dalla Commissione Europea, ha come obiettivo quello di scambiare buone pratiche relative proprio alla gestione dello stress degli operatori sanitari e, contestualmente, dei pazienti. Il progetto metterà a confronto due esperienze: il corso ideato dall’ASP di Ragusa dal titolo “Con il sorriso sulle labbra” e l’esperienza di “Terapia assistita con animali” dell’organizzazione polacca Zwierzeta Ludziom – sarà presente in aula durante lo svolgimento delle attività.

Interverranno altri relatori di fama nazionale e internazionale: prof. Johan Bilsen PhD Head Department of Public Health (GEWE) Head Mental Health and Wellbeing Research Group (MENT); prof. Diego De Leo Prof. Emerito di Psichiatria – Università di Griffith-Australia Presidente Eletto Associazione Italiana di Psicogeriatria e Presidente De Leo Fund; prof. Maddalena Ilario – Coordinatore RSCN – Dipartimento di Salute Pubblica – AOU Federico II – Napoli; dott.ssa Alessia Sciamanna – Esperto in progettazione Europea e Formatore.