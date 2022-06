Con lo stesso spirito che ha caratterizzato le prime edizioni, torna nel ristorante Scjabica dello chef Joseph Micieli a Punta Secca in provincia di Ragusa, la festa dedicata all’estate e al gusto.

La sera di venerdì 15 luglio vivremo tutti insieme Summer Light, rigorosamente fronte mare, per godere del momento, della piacevolezza di una sera d’estate in una cornice di assoluto relax, con i piatti nuovi che lo chef Micieli ha perfezionato in questo ultimo anno, ed ancora ci saranno, ad accompagnare l’evento, i vini prodotti da Giusto Occhipinti nella sua cantina COS.

“Ci siamo sentiti pronti – ha spiegato lo chef Joseph Micieli – a lasciar andare ciò che abbiamo vissuto negli ultimi due anni e a tornare a divertirci e a confrontarci. Summer Light è una sorta di rito propiziatorio, un portafortuna affinché sia una bella stagione, da vivere con chi ci conosce o che ha voglia di farlo, con chi ama una cucina di mare che ha una storia e una visione ben chiara legata alla sostenibilità e al territorio, ed anche con chi apprezza la ricercatezza dei vini di Giusto Occhipinti. Summer Light è un’occasione per continuare a viaggiare sulla stessa direzione, presentandovi i nuovi piatti che abbiamo inserito in menu e qualche must della mia cucina che continua ad emozionare, in primis me e la mia brigata. Il questo lungo periodo che ha preceduto l’estate 2022 – ha proseguito lo chef – ho sempre più apprezzato la piacevolezza della condivisione che in tante occasioni abbiamo dovuto sacrificare. Oggi abbiamo nuovamente la possibilità di alzare i calici per festeggiare il piacere di stare insieme e sono ben lieto di proporre piatti che hanno un’anima e un racconto, alcune volte dettato da una specifica materia prima, in altre occasioni da una tradizione di questo luogo marinaro ed ancora alcuni sono il risultato di incontri tra ingredienti che, spontaneamente, hanno cominciato a dialogare tra loro. In ciascuno dei finger proposti ci sono i sentori del mare, i freschi profumi dell’estate, l’essenza salmastra che definisce i sapori, la ricercatezza di quell’equilibrio che fa giungere un gusto al ricordo. Vi presenterò – ha concluso Joseph Micieli – un menu giovane, un po’ esuberante, ricco di fuori programma e al passo con il percorso che ho compiuto. Durante la degustazione, ci saranno anche diverse cotture alla brace proprio innanzi ai vostri occhi, per condividere il piacere di trascorrere insieme questa bella serata d’estate”.

L’appuntamento è per venerdì 15 luglio alle ore 20.30 nel ristorante Scjabica a Punta Secca, ci saranno molti piatti inediti, alcune certezze, le referenze dell’azienda COS raccontate da Giusto Occhipinti e il fascino di un luogo che non ha bisogno di presentazioni.