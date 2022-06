Ancora un decesso in provincia di Ragusa a causa del covid e positivi sempre in aumento. Sono 569 i morti in provincia di Ragusa dall’inizio della pandemia.

I positivi al covid in totale ad oggi arrivano a 3256 (ieri erano 3100) di cui 3044 si trovano in isolamento domiciliare, 42 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria e Palermo.

I guariti salgono a 95.689. Per quanto riguarda il numero dei tamponi ne sono stati eseguiti in totale 1.206.873.

I dati per Comune:

67 Acate

61 Chiaramonte Gulfi

185 Comiso

24 Giarratana

216 Ispica

764 Modica

14 Monterosso

233 Pozzallo

818 Ragusa

99 Santa Croce Camerina

324 Scicli

409 Vittoria

42 ricoverati nei vari ospedali.