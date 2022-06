Entrano nel vivo i solenni festeggiamenti in onore di San Paolo apostolo a Ragusa. Oggi, solennità della natività di San Giovanni Battista, in mattinata ci sarà la raccolta alimentare ad opera della conferenza di San Vincenzo de Paoli per le famiglie bisognose. Si terrà presso i supermercati presenti sul territorio della parrocchia. Alle 8,30 la celebrazione eucaristica, alle 18 la preghiera del Rosario, alle 18,30 i Vespri, alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Francesco Mallemi, vicario parrocchiale della parrocchia Maria Santissima Annunziata e San Giuseppe in Giarratana. Domani, alle 17 la celebrazione eucaristica e alle 18 la preghiera del Rosario, alle 18,30 i Vespri. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Giovanni Filesi, vicario parrocchiale della parrocchia San Giuseppe artigiano in Ragusa. Alle 20,30, poi, la decima edizione della sagra del cannolo e la serata musicale con il gruppo dei “Gira, vota e furria”. In programma anche una mostra d’arte a cura del gruppo “Colori e natura”. Domenica 26 giugno ci sarà la festa esterna. Alle 9 la celebrazione eucaristica presieduta da don Giovanni Nobile. Sempre alle 9, la pima camminata San Paolo, in collaborazione con l’Uisp, Amunì, Asd No al doping. Alle 11 la celebrazione eucaristica presieduta da don Giuseppe Raimondi, parroco della parrocchia San Pietro apostolo in Ragusa. A mezzogiorno, suono festoso di campane. Alle 18 giro per le principali vie del quartiere del corpo bandistico Alessandro Scarlatti di Chiaramonte Gulfi. Alle 18 preghiera del Rosario e Vespri. Alle 19 la solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, e animata dalla corale parrocchiale. A seguire suono festoso di campane e uscita del simulacro di San Paolo con solenne processione per le seguenti vie: chiesa, Giordano, Mongibello, Platani, Gran Sasso, Sacro Cuore. Alle 20,30, l’incontro dei simulacri dei santi Pietro e Paolo sul sagrato della chiesa del Sacro Cuore. Dopo un momento di preghiera e di riflessione, la processione proseguirà per le seguenti vie: Paisiello, Platani (saluto e benedizione delle comunità), Mongibello, Aspromonte, della Costituzione, Maroncelli, 2 Giugno, Settembrini, Sciesa, Galvani, 2 Giugno, Giordano, chiesa. Al rientro della processione, spettacolo pirotecnico. Il parroco, il sacerdote Mauro Nicosia, invita tutti i fedeli a partecipare.