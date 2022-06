“Questo momento di incontro tra le comunità, che riviviamo dopo tre anni, ospitati come sempre sul sagrato della chiesa del Sacro Cuore di Gesù, ci rincuora e ci fa guardare avanti con la massima fiducia. Stiamo vivendo il tempo del Sinodo e stiamo compiendo un passo alla volta verso quella comunione dei popoli che, in tempi difficili come questi, si rende quantomai necessaria”. E’ quanto affermato dal parroco della parrocchia di San Paolo apostolo, il sacerdote Mauro Nicosia, in occasione dell’incontro di ieri sera tra i simulacri dei santi Pietro e Paolo apostoli. Un avvenimento che non si verificava ormai da tre anni (l’ultima volta era accaduto nel giugno del 2019) a causa dell’emergenza sanitaria. La cornice di fedeli e devoti ha caratterizzato, nel pomeriggio, dopo la messa solenne presieduta dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, l’uscita del simulacro di San Paolo che, seguito dal corpo bandistico Alessandro Scarlatti di Chiaramonte Gulfi, si è poi portato in processione sino alla chiesa del Sacro Cuore. Qui un momento di preghiera comunitaria e, poi, la processione è proseguita per le altre vie del quartiere: Mongibello, Aspromonte, della Costituzione, Maroncelli, 2 Giugno, Settembrini, Sciesa, Galvani, 2 Giugno, Giordano. Al rientro della processione, spettacolo pirotecnico. Ora, intanto, le due serate in preparazione alla festa liturgica dell’apostolo Paolo che saranno predicate, oggi e domani, alle 20, dal sacerdote Giuseppe Antoci, parroco di Monterosso Almo. In particolare, oggi, dopo la celebrazione eucaristica delle 8,30, ci sarà alle 18 la preghiera del Rosario e alle 18,30 la recita dei Vespri. Quindi, alle 19, la santa messa presieduta da don Giovanni Piccione, consigliere spirituale diocesano dei gruppi e comunità del Rinnovamento nello spirito, animata dai gruppi del Rns. Alle 20, la catechesi biblica sul tema “Chiamati alla speranza”, tratta da Efesini 1,17-23. Domani, vigilia della solennità liturgica dei santi apostoli Pietro e Paolo, alle 8,30 ci sarà la celebrazione eucaristica, alle 18 la preghiera del Rosario, alle 18,30 i solenni Vespri dei santi Pietro e Paolo. Alle 19 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Giuseppe Burrafato, vicario foraneo di Ragusa e parroco della cattedrale San Giovanni Battista. La catechesi biblica delle 20 sarà incentrata sul tema “Dalla morte alla vita” tratta da Efesini 2, 1-10.