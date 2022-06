Domani, 29 giugno, si celebra la solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo. Nella chiesa di San Paolo apostolo, a Ragusa, dove ieri e oggi si stanno tenendo le celebrazioni religiose in preparazione dell’appuntamento previsto per il 29, è prevista la santa messa alle 8,30, la preghiera del Rosario alle 18,30 e la recita dei Vespri alle 19. Alle 19,30, poi, la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Innocenzo Mascali, parroco della chiesa Madre di Comiso. A conclusione della funzione religiosa, il venerato simulacro di San Paolo sarà sistemato nella sua nicchia. L’illuminazione artistica di questo periodo di festa è stata curata dalla ditta “Arte luce” di Pinelli Raffaele di Modica. Il comitato dei festeggiamenti ringrazia gli sponsor, i parrocchiani e tutte le persone che con il loro affetto hanno contribuito alla buona riuscita dei festeggiamenti. “Quest’anno – ricorda il parroco, il sacerdote Mauro Nicosia – i festeggiamenti in onore di San Paolo apostolo coincidono con il momento di grazia che sta vivendo tutta la Chiesa così come la nostra Diocesi e la nostra comunità parrocchiale: il Sinodo, motivo di crescita personale e comunitaria per una piena e autentica “comunione, partecipazione e missione” e segno di speranza e di ripartenza per tutta la comunità ecclesiale”.