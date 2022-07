Il santuario del Carmine eretto nella piazza omonima a Ragusa farà da cornice, a partire da oggi, ai festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Festeggiamenti che, quest’anno, assumono un sapore particolare in considerazione del fatto che, finalmente, sarà possibile festeggiare all’esterno, domenica 17 luglio, con la consueta processione in centro storico, la Vergine Maria. Il primo significativo atto è rappresentato dai riti della quindicina in onore della Madonna del Carmelo. Si comincia, appunto, oggi alle 18 con la catechesi sullo Scapolare: “Alle radici della vera devozione alla Madonna”. Alle 18,30 la santa messa presieduta da don Filippo Bella con la partecipazione della comunità parrocchiale Maria Santissima Nunziata di Ragusa e dei volontari del Centro di aiuto alla Vita. Alle 20,30 la recita del Santo Rosario in piazza Carmine, una tradizione che torna dopo gli anni della pandemia e che è ammantata di un fascino particolare. Domani, sabato 2 luglio, si continua, alle 18, con la catechesi sullo Scapolare: “Origine e sviluppo della devozione alla Madonna del Carmine o del Monte Carmelo”. Alle 18,30 la santa messa presieduta da padre Gianni Iacono ocd con la partecipazione e animazione degli Amici di padre Adalberto Togni, ex scout e ragazzi del quartiere Carmine. Alle 20,30, poi, la recita del Rosario in piazza Carmine. Domenica, alle 11 la santa messa, alle 18 si continua con la catechesi sullo Scapolare: “Lo Scapolare o Abitino segno esterno della devozione alla Madonna del Carmine”. La celebrazione delle 18,30 sarà presieduta da don Nicola Iudica con la partecipazione della comunità parrocchiale di San Francesco d’Assisi di Ragusa. Alle 20,30, la recita del Rosario sempre in piazza. Quindi, lunedì 4 luglio alle 18 la catechesi sullo Scapolare: “Maria, un modello da imitare”. Alle 18,30 la santa messa presieduta da don Giuseppe Raimondi con la partecipazione della comunità parrocchiale di San Pietro apostolo di Ragusa e del cenacolo “I discepoli dell’Amore”. Si continuerà alle 20,30 con la recita del Rosario in piazza Carmine. Martedì 5 luglio, ancora catechesi sullo Scapolare alle 18 sul tema: “Maria, la madre da amare e contemplare”. Alle 18,30 la santa messa presieduta da don Luigi Diquattro con la partecipazione delle comunità parrocchiali dell’Angelo custode e del Santissimo Salvatore. Alle 20,30, la recita del Rosario in piazza Carmine.