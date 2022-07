Stanno proseguendo le celebrazioni in onore della Madonna del Carmine a Ragusa. Ieri, la messa vespertina è stata presieduta da don Nicola Iudica con la partecipazione della comunità parrocchiale di San Francesco d’Assisi di Ragusa. In serata, poi, la recita del Rosario in piazza Carmine. Domani, martedì 5 luglio, alle 18 ci sarà la catechesi sullo Scapolare sul tema: “Maria, la madre da amare e contemplare”. Alle 18,30 la santa messa presieduta da don Luigi Diquattro con la partecipazione delle comunità parrocchiali dell’Angelo Custode e del Santissimo Salvatore. Alle 20,30, la recita del Rosario in piazza Carmine. Si prosegue mercoledì quando, alle 18, ci sarà la benedizione e l’imposizione dello Scapolare della Madonna del Carmine. Alle 18,30, la santa messa presieduta da don Giovanni Filesi con la partecipazione della comunità parrocchiale San Giuseppe artigiano di Ragusa. Alle 20,30, la recita del Rosario in piazza Carmine. Giovedì 7 luglio è in programma la solennità della dedicazione della Chiesa. Alle 18, primo giorno della Novena alla Madonna del Carmine e canto delle litanie lauretane. Alle 18,30, la santa messa presieduta da padre Gianni Iacono ocd. Alle 20,30 la recita del Rosario animato dalla Fraternità Ocds di Ragusa. Quindi, venerdì 8 luglio, alle 18 Novena alla Madonna del Carmine e canto delle litanie lauretane. Alle 18,30, santa messa presieduta da don Giuseppe Fallico con la partecipazione della comunità parrocchiale Maria Santissima Ausiliatrice (Salesiani). Alle 20,30, la recita del Rosario in piazza Carmine.