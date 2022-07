Oggi, 7 luglio, si celebra la solennità della dedicazione della chiesa al santuario del Carmine di Ragusa. In particolare, alle 18, ci sarà la recita del primo giorno della novena alla Madonna del Carmine con il canto delle litanie lauretane. Alle 18,30, la santa messa presieduta da padre Gianni Iacono, ocd. Alle 20,30, la recita del Santo Rosario animato dalla fraternità Ocds di Ragusa. Domani, si continua alle 18 con la novena e il canto delle litanie lauretane. Alle 18,30 la santa messa presieduta da don Giuseppe Fallico, con la partecipazione della comunità parrocchiale Maria Santissima Ausiliatrice (Salesiani). Alle 20,30 la recita del Rosario in piazza Carmine. Sabato 9 luglio si celebra la giornata della famiglia carmelitana. Alle 18 ci sarà la novena e il canto delle litanie lauretane. Alle 18,30 la santa messa presieduta da padre Diego Cassata, ocd, con la partecipazione della fraternità dell’Ordine secolare dei carmelitani scalzi di Ragusa, Vittoria e Chiaramonte. Alle 21, la veglia mariana presso il santuario della Croce in contrada Petrulli. I festeggiamenti proseguono domenica con la novena alle 18 e il canto delle litanie lauretane. La santa messa delle 18 sarà presieduta da don Giuseppe Russelli con la partecipazione della comunità parrocchiale Preziosissimo sangue di Nostro Signore Gesù Cristo. Alle 20,30 prosegue la recita del Rosario in piazza Carmine.