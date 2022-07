Prende il via oggi la settimana che condurrà, domenica, alla festa esterna in onore della Madonna del Monte Carmelo, dopo un’attesa che, a causa dell’emergenza sanitaria, è durata tre anni. Il santuario di piazza Carmine, nel cuore del centro storico di Ragusa, vede celebrare, ogni giorno, la novena alla Madonna e il canto delle litanie lauretane. Ieri, la santa messa è stata presieduta da don Giuseppe Russelli con la partecipazione della comunità parrocchiale del Preziosissimo sangue di Nostro Signore Gesù Cristo. Oggi, si prosegue con la Novena alle 18 mentre alle 18,30 ci sarà la santa messa presieduta da frate Evaristo Zavatteri, ofm cappuccino, con la partecipazione della comunità parrocchiale della Sacra Famiglia di Ragusa. Alle 20,30, poi, la recita del Rosario in piazza Carmine. Domani, martedì 12 luglio si celebrano le solennità dei santi Luigi e Maria Azelia Martin, genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino. Alle 18 la novena e il canto delle litanie lauretane, alle 18,30 la santa messa presieduta da don Maurizio Di Maria con la partecipazione della comunità parrocchiale Maria Regina di Ragusa. Alle 20,30, la recita del Rosario animato dalla fraternità dell’ordine secolare di Ragusa. Si prosegue mercoledì 13 luglio, giornata in cui si celebra la solennità di Santa Teresa di Los Andes, con la Novena alle 18 e la santa messa delle 18,30 presieduta da don Luca Tuttobene, con la partecipazione della comunità parrocchia San Luigi Gonzaga di Ragusa. Alle 20,30, poi, la recita del Rosario in piazza Carmine.