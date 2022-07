La pizzeria Le Fontanelle di Raffadali conquista il premio “Migliore Pizza & Territorio” di All Food Sicily. Il giornale online ha promosso il contest “Migliori Pizzerie di Sicilia 2022” e la pizzeria di Vincenzo la Porta ha ottenuto uno dei riconoscimenti più ambiti perché ad essere premiata è stata, in primis, la scelta del pizzaiolo agrigentino di utilizzare le migliori materie prime del territorio che rendono identitaria la sua pizza: dal pistacchio DOP di Raffadali alleacciughe di Sciacca, dai formaggi di capra girgentana al pomodoro siccagno di Aragona sino all’olio extravergine di oliva a km 0 prodotto a Raffadali.

Sono state 55 le pizzerie in tutta la Sicilia che hanno preso parte al contest e il premio, dinanzi ai numeri dei partecipanti, diventa ancor più importante. Un riconoscimento che premia la dedizione di Vincenzo La Porta e della compagna Giorgia Palillo, due giovani interpreti della ristorazione agrigentina che, ogni giorno, danno il massimo per migliorarsi e raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati.

“Attraverso la pizza cerchiamo di trasmettere la nostra filosofia del buono e del mangiar bene – hanno commentato Vincenzo La Porta – preparando un prodotto di altissima qualità, leggero e digeribile, con le migliori farine, una lunga lievitazione e maturazione dell’impasto. Siamo sempre alla ricerca delle migliori materie prime del territorio e dei presidi Slow Food e questo premio ci inorgoglisce perché viene riconosciuto il progetto che abbiamo iniziato nel 2019, cioè quello di valorizzare il territorio con i nostri prodotti e incrementare quello che è lo sviluppo economico delle piccole aziende”.

Vincenzo La Porta è molto più che un pizzaiolo emergente. Sta portando in alto il nome della sua pizzeria e del suo territorio e non è nuovo a riconoscimenti di questo tipo. A Palermo, in occasione del primo campionato del mondo di pizza a squadre organizzato nell’ambito di Expocook 2022, il pizzaiolo agrigentino ha conquistato il premio come miglior pizzaiolo tra tutti i team quarti classificati.Nel marzo 2022 La Porta ha conquistato anche la Calabria, vincendo il quarto Campionato Nazionale “Pizza ai Sapori di Calabria”.

Adesso questo nuovo importante premio indica che la strada percorsa fino ad ora è quella giusta.