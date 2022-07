Negli HUB e nei Centri vaccinali dell’ASP di Ragusa da oggi, 13 luglio, è iniziata la somministrazione della quarta dose – second booster o secondo richiamo – di vaccino anti-Covid alle persone dai 60 anni in su e a quelle con elevata fragilità dai 12 anni in su, purché siano trascorsi almeno 120 giorni dalla ricezione del booster – terza dose o primo richiamo – o dall’ultima infezione successiva al richiamo – in questo caso fa data il test che ha accertato la positività.

Le persone interessate possono recarsi negli HUB e nei Centri vaccinali della ASP di Ragusa per effettuare la vaccinazione.

Di seguito le informazioni utili:

Ragusa – Centro ASI

lunedì, dalle 14:30 alle 19:30

mercoledì e venerdì, dalle 8:30 alle 13:30

Comiso – ospedale “R. Margherita”

lunedì e venerdì, dalle 8:30 alle 13:30

mercoledì, dalle 14:30 alle 18.00

Modica – Ambulatorio (via Aldo Moro)

venerdì, dalle 14:30 alle 19:30

sabato, dalle 8.00 alle 14.00

Ispica – Ambulatorio (via Sardegna)

martedì, dalle 14:30 alle 19:30

Pozzallo – Ambulatorio (via Napoli)

giovedì, dalle 14:30 alle 19:30

Scicli – Ambulatorio (via Ospedale)

lunedì e mercoledì,

dalle 14:30 alle 19:30

(è garantita a Scicli uno slot mensile di vaccinazione pediatrica, ad eccezione di quella prevista per il 29 luglio, che viene anticipata a venerdì 15 luglio all’ambulatorio di Modica)

Vittoria – ex Fiera Emaia

martedì, giovedì e sabato,

dalle 8:30 alle 13:30