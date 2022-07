Ancora in calo i positivi in provincia di Ragusa ma si registra un altro decesso.

In totale i positivi in provincia di Ragusa sono 4731 (ieri erano 5091 positivi) di cui 4654 (ieri 5360) si trovano in isolamento domiciliare, 63 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Comiso, Modica, Vittoria e 14 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo.

I guariti salgono a 108.687.

I dati per Comune:

114 Acate

123 Chiaramonte Gulfi

419 Comiso

23 Giarratana

260 Ispica

952 Modica

61 Monterosso

331 Pozzallo

1091 Ragusa

135 Santa Croce Camerina

306 Scicli

839 Vittoria