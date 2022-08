Prende il via domani il triduo solenne che, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore, sarà predicato dal sacerdote Giuseppe Burrafato, parroco della Cattedrale di San Giovanni Battista. Domani, quindi, alle 18,15 ci sarà la recita del Rosario, le litanie cantate e la coroncina al Santissimo Salvatore. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Burrafato mentre alle 21, in piazza Santissimo Salvatore, ci sarà il “Porto Rosso Live”, spettacolo musicale in collaborazione con il Comune. A proposito di iniziative che fungono da corollario ai festeggiamenti, da mettere in evidenza la mostra di pittura che si tiene nella chiesa di Santa Teresa e che, sino al 7 agosto, potrà essere visitata dalle 21 alle 23. Questi gli artisti che espongono: Adriana Iacono, Carmelisa Paravizzini, Carmelo Battaglia, Elisa Ragusa, Giovanna Lauria, Giovanni Cascone, Giuseppe Caramma, Lucia Garretto, Mariagrazia Gatto, Michelangelo Casì, Salvatore Catanzaro, Stefano Caramma, Tiziana Ragusa, Vito Cultrera.