Proseguono i festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore a Chiaramonte Gulfi. Continua, oggi, il triduo solenne dopo che ieri la predicazione è stata avviata dal sacerdote Giuseppe Burrafato, parroco della Cattedrale San Giovanni Battista. Oggi, alle 18,15, ci sarà, come sempre, prima la recita del Santo Rosario, le litanie cantate e la coroncina del Santissimo Salvatore. Quindi, alle 19, la celebrazione eucaristica presieduta dallo stesso don Giuseppe Burrafato. Il corpo bandistico “V. Cutello” percorrerà le vie principali della città. Alle 21,30, poi, un momento ricreativo in piazza Santissimo Salvatore con “U zitaggio ro Continente”, commedia brillante portata in scena dalla compagnia del Sorriso di Scicli. Domani, 5 agosto, è il giorno della vigilia della festa. A mezzogiorno, festoso scampanio in tutte le chiese di Chiaramonte. Alle 18,30, il corpo bandistico “A. Scarlatti” percorrerà le vie principali della città. Le autorità civili e militari, con il gonfalone della città, dal palazzo municipale si recheranno nella chiesa del Santissimo Salvatore. Quindi, ci sarà la recita del Rosario, le litanie cantate, la coroncina del Santissimo Salvatore e i Vespri solenni. Alle 19,30, il sempre atteso rito della Svelata del Santissimo Salvatore con la presenza delle venerabili confraternite e dei sodalizi. La celebrazione eucaristica sarà presieduta, anche in questo caso, dal sacerdote Giuseppe Burrafato.