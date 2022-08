Un incidente stradale autonomo si è verificato stamani intorno alle 13.30 sulla Sp. 40, la Scicli-Sampieri. Per cause ancora in fase di accertamento, una donna di Scicli di 60, Cristina Donzella, è morta.

La donna viaggiava su una Fiat Fiesta condotta da un giovane di 22 anni, S.M.

Per cause ancora in corso di accertamento il giovane 22enne ha perso il controllo del mezzo che è uscito fuori strada terminando la corsa in un terreno privato.

La donna è stata trasportata all’ospedale di Modica dal 118, ma è morta subito dopo. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.