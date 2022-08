All’ASP di Ragusa è stato pubblicato un bando di selezione per operatori volontari – Servizio Civile Universale – da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Digitale e di Servizio civile ambientale che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 in Italia.

I termini per la presentazione delle candidature sono il 30 settembre 2022 ore 14.00.

Si tratta di trenta aspiranti operatori volontari servizio civile universale, età 18/28 anni, che dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma “Domanda on Line” (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato/aspirante volontario SCU sia riconosciuto dal sistema.

Gli aspiranti operatori volontari SCU che avranno presentato istanza per uno dei progetti dell’ASP Ragusa, saranno sottoposti a selezione, le cui modalità e date saranno rese pubbliche sul sito www.asp.rg.it.

Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio civile universale in € 444,30.

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile da scegliere tra tutti i progetti inseriti nel Bando, pena l’esclusione dalla partecipazione al Bando.

Importante consultare il Bando prima di presentare domanda. Sul sito dell’ASP – https://www.asp.rg.it/avvisi/2573-servizio-civile-universale.html è possibile avere maggiori informazioni.