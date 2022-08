In attesa che oggi si concluda la processione del Santissimo Salvatore, che a Chiaramonte sarà caratterizzata, prima di ogni altra cosa, dalla solenne uscita delle 20 mentre, alle 22,30, ci sarà il fervorino dettato dall’arciprete parroco Salvatore Vaccaro con il tradizionale canto della Cappelluzza davanti l’effige della vergine di Gulfi, e dopo la svelata di ieri sera che ha raccolto numerosi fedeli dopo i due anni di blocco dovuti alla pandemia, i festeggiamenti proseguono anche domani, domenica 7 agosto. In particolare, alle 18,15 ci sarà la recita del Rosario e le litanie cantate. Alle 19 la celebrazione eucaristica e alle 21, in via San Giovanni Bosco, la tradizionale “Cappelluzza dell’Assunta”. Alle 22, in piazza Santissimo Salvatore, l’esibizione di varie scuole di ballo. Lunedì 8 agosto, invece, alle 21,30, in via San Giovanni Bosco, la tradizionale Cappelluzza dell’Assunta. Lo stesso anche martedì ma alle 21 perché alle 21,30 è in programma, in piazza Duomo, il concerto del corpo bandistico Alessandro Scarlatti diretto dal maestro Sebastiano Gurrieri.