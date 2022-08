La notte di San Lorenzo, la notte più attesa e romantica dell’estate, quest’anno è stata caratterizzata da un tempo incerto e da una luna piena che prometteva di disturbare l’osservazione delle stelle cadenti. Ma questo non ha fermato le iniziative già da tempo organizzate e, anzi, i velisti del Circolo Velico Kaucana hanno proprio approfittato della grande luminosità offerta dal nostro satellite naturale per “Veleggiare al chiaro di Luna”. Grandi e piccoli timonieri, “capitanati” dal presidente del Cvk Pippo Causapruno, sono stati artefici di un inaspettato spettacolo di luci e colori, generato dalle lampade frontali, ma anche dalle piccole lucine colorate applicate agli alberi delle imbarcazioni.

È stata una pura magia, una vera poesia per tutti, per i piccoli velisti della squadra optimist, per timonieri e prodieri ed anche per quanti, dalla spiaggia, hanno goduto di questa insolita danza di colori. Un modo differente dal solito di trascorrere San Lorenzo ma che, di certo, si è rilevato produttivo e, soprattutto, ricco di suggestioni.