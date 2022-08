Il fine settimana a Marina di Ragusa sarà all’insegna di Santa Maria di Portosalvo con la tradizionale processione in mare che ritorna dopo due anni di restrizioni e che, finalmente, avrà la possibilità di essere riproposta con grande attenzione da parte di devoti e fedeli. Oggi, alle 18,45, ci sarà la recita del Rosario meditato e la coroncina alla Madonna. Alle 19,30, la celebrazione eucaristica con omelia tenuta dal predicatore, il sacerdote Fabio Stracquadaini, amministratore della parrocchia Santa Maria delle Grazie in Comiso. Alle 22, poi, in piazza Duca degli Abruzzi spettacolo musicale con i Blue sugar, tribute band di Zucchero, a cura del comitato dei festeggiamenti. Domani, sabato 13 agosto, alle 8 la celebrazione eucaristica, alle 19,30 la santa messa nel giardino delle Suore, alle 19,15 la recita del Rosario meditato e la coroncina alla Madonna in chiesa dove, subito dopo, alle 20, si terrà la santa messa. Alle 21,30, quindi, in piazza Duca degli Abruzzi, spettacolo di cabaret con Uccio De Santis, a cura del Comune di Ragusa. Domenica 14 agosto, giorno di vigilia della festa, le sante messe in chiesa si terranno alle 8, alle 9, alle 10 e alle 11. Alle 20, nel giardino delle suore, inizia la preghiera del Rosario. Alle 20,15, il simulacro della Madonna sarà portato processionalmente presso il giardino delle suore dove, a seguire, sarà celebrata la santa messa presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Dopo la celebrazione, una festosa fiaccolata accompagnerà il simulacro della Madonna in chiesa percorrendo: via Augusta, via Marco Polo, piazza Dogana, lungomare Mediterraneo, via Livorno, via Benedetto Brin, via del Mare, piazza Maria Santissima di Portosalvo e rientro in chiesa.