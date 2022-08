La grande notte rock che era stata prevista per il 10 agosto al Jambo di Donnalucata, era stata rimandata a causa del maltempo. La nuova data, un evento praticamente unico in provincia, è prevista per domani, 17 agosto: ritorna, dunque, la Notte Rock, l’evento che ha scritto la storia delle serate dei mercoledì della Fazenda.

Per l’occasione il 𝗝𝗮𝗺𝗯𝗼 𝗱𝗶 𝗗𝗼𝗻𝗻𝗮𝗹𝘂𝗰𝗮𝘁𝗮 ospiterà l’appuntamento che per tanti anni è stato il luogo d’incontro degli amanti del rock. L’appuntamento è Free Entry.

In console 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗢 𝗗𝗜 𝗦𝗧𝗘𝗙𝗔𝗡𝗢 e DONATELLO BONUOMO.

La Direzione artistica è di 𝗦𝗔𝗟𝗩𝗢 𝗣𝗨𝗖𝗖𝗜𝗔

Ma com’è nata l’idea di riproporre la Notte Rock? E’ il direttore artistico Salvo Puccia a spiegarcelo:

“Ricordo lo sguardo perplesso di 𝗘𝗡𝗭𝗢 𝗲 𝗧𝗢𝗡𝗜𝗡𝗢, gli allora 𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗖𝗜 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗥𝗜𝗘𝗧𝗔𝗥𝗜 della 𝗙𝗔𝗭𝗘𝗡𝗗𝗔 alla mia “strana” domanda:

Qual’è la serata più “morta”, quella in cui NEANCHE APRIRESTE? la vorrei in gestione.

Anche se collaboravamo già da un po’, lessi un momento di stupore nei loro occhi, come a dire “QUESTO DEVE ESSERE SCEMO”.

La loro risposta fu comunque univoca, e senza dubbi.. il 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗢𝗟𝗘𝗗𝗜̀’”

E’ nata dunque così l’idea di movimentare una notte che, generalmente, non è nel “calendario” comune di tutti noi.

Info:

Jambo di Donnalucata

Start: ore 23

FREE ENTRY

Privè su prenotazione