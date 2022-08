Una terribile esplosione si è verificata oggi, intorno alle 19.40, in cotrada Fiumara, territorio di Scicli, area valle ventura.

Il crollo presumibilmente causato da una fuga di gas, ha determinato il crollo, ed i presenti hanno riferito che vi era un disperso. In effetti è stato ritrovato morto un uomo, Il signor Giovanni Mariotti, classe 1949.

Sul posto prontamente inviate tre squadre vv.f., il carro luce vv.f., per illuminare l’area, mentre venivano allertati i nuclei specialisti per la ricerca sotto le macerie, che la direzione regionale ha organizzato per l’invio.

Continuano le ricerce per verificare la presenza, di eventuali altri dispersi, le attività VV.f. sono state coordinate dal funzionario di turno ing. Iacono.