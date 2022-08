Santo è il tempio di Dio che siete voi. La casa della fraternità. E’ questo il motto che caratterizza la giornata della vigilia, in programma domani, martedì 23 agosto, della festa di San Bartolomeo apostolo, patrono principale di Giarratana. In occasione della solennità di San Bartolomeo, la Chiesa cattolica concede l’indulgenza plenaria applicabile per sé o per le anime dei defunti, alle solite condizioni al fedele che, dal tramonto del 23 alla mezzanotte del 24, visita la chiesa di San Bartolomeo. Alle 17,30, domani, ci sarà il giro di gala del corpo bandistico “Vincenzo Bellini” di Giarratana, lungo le vie cittadine e l’esecuzione marce sinfoniche in piazza San Bartolomeo. Alle 18 la recita del Rosario e le litanie al santo. Alle 18,30 primi Vespri della solennità dedicata al patrono. Alle 19 ci sarà la solenne celebrazione eucaristica e la consegna del Credo ai ragazzi che riceveranno nell’anno 2023 il sacramento della Cresima. Alle 22,30 un interessante momento ricreativo. In piazza martiri d’Ungheria, il concerto degli “Achtung babies U2 tribute”. Dalla mezzanotte alle 7 del mattino del giorno successivo ci sarà la notte di San Bartolomeo, vale a dire la solenne esposizione del Santissimo Sacramento. La chiesa intitolata al Patrono rimarrà aperta tutta la notte per fare in modo di potere lucrare l’indulgenza plenaria alle condizioni sopra descritte. I fedeli sono stati invitati a rispettare il silenzio. Inoltre, saranno predisposti sussidi per aiutare alla preghiera.